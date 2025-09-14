Haberler

Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve üyelik suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aramalarda ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gaziantep'te terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve üye olmak suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 10 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 223 adet fişek, 1 adet kılıç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
