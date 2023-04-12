Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Gaziantep'te, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube ekiplerince DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 2'sinin soruşturması devam ederken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - GAZİANTEP