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Gaziantep'te Terör Operasyonu: 12 Yıl Ceza Alan FETÖ Üyesi Yakalandı

Gaziantep'te Terör Operasyonu: 12 Yıl Ceza Alan FETÖ Üyesi Yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi bir kişi yakalandı. Emniyet güçleri, anayasal düzeni tehdit eden şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin terör operasyonunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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