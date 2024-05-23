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Gaziantep'te Tehlikeli Yolculuk: Sürücü ve Yanındaki Kişi Ayaklarını Otomobilin Camından Salladı

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Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücü ve yanında bulunan kişi pes dedirtti. Araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan kişi ayaklarını otomobilin ön camından dışarıya çıkararak uzun süre aracı kullanmaya devam etti.

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücü ve yanında bulunan kişi pes dedirtti.

Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde seyir eden bir araç sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete çevirdi. Araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan kişi ayaklarını otomobilin ön camından dışarıya çıkararak uzun süre aracı kullanmaya devam etti. Rahat tavırları ile adeta canlarını hiçe sayan sürücü ve yanında bulunan kişinin görüntüleri yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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