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Gaziantep'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir taziye evine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.

Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahsın taziye evindeki kuzenlerine yönelik silahlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. isimli şahıs, amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
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