Haberler

Gaziantep'te tartıştığı komşusu tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı komşusu tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı komşu ise cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Aksoy ile komşusu Ahmet G. arasında anlık bir tartışma nedeniyle başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga sonrası Mert Aksoy, komşusu Ahmet G. tarafından sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aksoy, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk babası gencin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısı yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı komşu Ahmet G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltındaki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

OHAL ilan eden Maduro'dan "konuşlanın" talimatı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Doğu Anadolu ili buz kesti! Termometre eksi 28'i gösterdi

Doğu Anadolu ili buz kesti! Termometre eksi 28'i gösterdi
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı