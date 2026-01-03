Gaziantep'te tartıştığı komşusu tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı komşu ise cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Aksoy ile komşusu Ahmet G. arasında anlık bir tartışma nedeniyle başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga sonrası Mert Aksoy, komşusu Ahmet G. tarafından sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aksoy, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk babası gencin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısı yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı komşu Ahmet G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltındaki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP