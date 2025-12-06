Haberler

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Nurdağı ilçesi kırsal Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan E.Y. (59) idaresindeki 21 UB 770 plakalı minibüs, kontrolü kaybolduktan sonra şarampole uçtu. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta sıkışan 4 kişiden 3'ünü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Araç altında kalan Emine Y.'nin (55) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü E.Y. ile diğer yaralılar R.K. ve F.Y., ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Emine Y.'nin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
