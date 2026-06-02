Gaziantep'te İbranice altın yazmalı 3 adet tarihi eser tablo ele geçirildi: 3 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda İbranice altın yazmalı 3 adet tarihi eser tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık olayları ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, E.C. ve A.E. isimli şahısların ellerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen tablo ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslar, yapılan operasyonla Nizip ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet 54 santimetre uzunluğunda, 43 santimetre genişlikte deri üzerine işlenmiş İbranice altın yazmalı çerçevesiz tablo, 1 adet 70 santimetre uzunluğunda, 45 santimetre genişliğinde deri üzerine işlenmiş İbranice altın yazmalı çerçevesiz tablo ve 1 adet 86 santimetre uzunluğunda, 49 santimetre genişliğinde deri üzerine işlenmiş İbranice altın yazmalı çerçevesiz tablo ele geçirildi.

Gözaltına şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

