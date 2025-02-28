Gaziantep'te Tanker Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nizip ilçesinde 2 işçinin öldüğü patlamanın, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde meydana geldiğini açıkladı. Olayda hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken yaralı 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı. Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) isimli 2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

"Tanker oksijen kaynağı ile kesilirken içerisinde sıkışan gaz patladı"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar isimli 2 işçinin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin, tamamlanan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayda yaralanan 1'i ağır 3 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP