Gaziantep'te Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Yakalandı

Gaziantep'te bindiği takside tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçan saldırgan yolcu, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan taksi şoförünün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü Hüseyin Yıldırım, aracına aldığı ve ödeme nedeniyle M.G. isimli yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan taksici kendisini güçlükle araçtan dışarı atarken, saldırgan M.G. olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin Yıldırım, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırı anı saniye saniye araç kamerasında

Taksicinin saldırıya uğradığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerde taksicinin kendisini güçlükle aracından dışarı attığı ve saldırganın kaçtığı görüldü.

Kaçan saldırgan yolcu yakalandı

Bindiği takside tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçan saldırgan yolcu, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 19.05.2025 günü akşam saatlerinde meydana gelen taksi şoförü H.Y isimli şahsın aracının içerisinde kesici aletle yaralanması olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu olayın şüphelisi M.G. isimli şahıs yüz tanıma sisteminden tespit edilmiş devam eden kamera ve saha araştırması neticesinde şüpheli şahıs kullanmış olduğu suç aleti ile birlikte yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP