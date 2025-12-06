Gaziantep'te mesaj salonunu silahla tehdit edenlere operasyon: 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te masaj salonuna gelen müşterileri, çalışan kadınları taciz iddiasıyla şantaj ve silahla tehdit ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, bir masaj salonuna operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, çalışan kadınları kullanarak taciz iddiasıyla görüntülerini çektikleri müşterilerden şantaj ve silahlı tehditle para aldıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların, çalışan kadınları da taciz ve tehdit ettiği belirlendi. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 100 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP