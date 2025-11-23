Haberler

Kenti birbirine kattılar! Trafikte yarışın sonu kazayla bitti

Gaziantep'te sokakta yarışan üç araç trafiği birbirine kattı. Yarış yapan araçlardan birinin cadde üzerinde normal seyrini sürdüren otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

  • Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Caddesi'nde trafikte yarış yapan üç araç kaza yaptı.
  • Kazada iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafikte yarış yapan üç araç, Gaziantep'i birbirine kattı. Kaza, Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.P. yönetimindeki otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki araçla yarıştığı sırada cadde üzerinde ilerleyen başka bir araca çarptı.

KENTİ BİRBİRİNE KATTILAR

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Bir diğer araç ise yol kenarındaki araziye uçarak durdu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta maddi hasar oluşurken, iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
