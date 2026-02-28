Haberler

Sobadan zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Sobadan zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 72 yaşındaki Selver Arslan evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı evinde gece sobayı yakarak uyuyan 72 yaşındaki Selver Arslan'dan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Selver Arslan'ın ilk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Dünkü maça damag vuran olay
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı