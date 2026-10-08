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Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan genç 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti

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Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan genç 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti
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Gaziantep’te aracının önünü kesen husumetlisi 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'te aracının önünü kesen husumetlisi 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası yakalanan katil zanlısı 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 2 Ekim 2026 günü Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, daha önceden aralarında husumet bulunan ve aracının önünü kesen T.E. ve C.M.C. isimli şahıslarla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında pompalı tüfekle vurulan Ahmet Arda Reyhanlı, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Reyhanlı, önce Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 6 gündür tedavisi süren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

2 zanlı tutuklandı

Olay sonrası kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan katil zanlıları T.E. ve C.M.C. isimli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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