Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı'nda motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayan M.A. isimli genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayan M.A. isimli şahıs hayatını kaybetti. Cinayeti gerçekleştiren ve olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı mermilerle yere yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.A. isimli genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli şahısların parka yaklaşarak M.A. ve arkadaşlarına silahlı saldırıda bulundukları, M.A.'nın vurulduğu ve arkadaşının ise silahla karşılık verdiği anlar yer aldı.

7 şüpheli yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 si M.A.'nın arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
