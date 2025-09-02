Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Bülbülzade Parkı'nda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda M.A. isimli genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, M.A. isimli şahsın parkta silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yere M.A. isimli genç hayatını kaybetti. Olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 7 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç 37 milyon euro'yu elinin tersiyle itti: Satmıyor

37 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle itti: Satmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.