Haberler

Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı: O anlar kamerada

Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suburcu Caddesi üzerinde daha önceden tartıştıkları belirlenen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin silah kullanması üzerine Gökhan Ö. (22), Arda Ç. (17), Sedat Nuri T. (22), Bülent Ersoy A. (20) yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kavga anları kamerada

Silahlı kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir mekandan çıkan iki grubun tartışmaya başlaması ve grup içerisinde yer alan 2 kişinin tabanca ile diğer şahıslara ateşe etme ve şahısların yaralanma anları yer aldı. Görüntülerde, yaralanan şahısların yere düşerek acıyla kıvranma ve yaşanan panik anları da dikkat çekti.

Olay sonrası kaçan şahısları yakalama çalışmaları ve geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

İsimlerini verip ''Galatasaray'dan istiyoruz'' dedi! İşte o yıldızlar
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Kendi aracının bagajında bulundu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi