Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Gaziantep'te 5 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.İ. ve Y.İ. isimli şahısların ev ve araçlarına baskın yapıldı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 450 adet fişek, 6 adet şarjör, 6 adet muhtelif tabanca yedek parçaları ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.İ. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.İ. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.