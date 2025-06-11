Gaziantep'te Şiddetli Fırtına Hayatı Felç Etti

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Gaziantep'te aniden bastıran şiddetli fırtına ve yağış, ağaçların devrilmesine, araçların zarar görmesine ve toz bulutunun etrafı kaplamasına neden oldu. Fırtına, hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşların zor anlar yaşamasına yol açtı.

Gaziantep'te şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü, toz bulutu etrafı kapladı

Gaziantep'te aniden bastıran şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te aniden bastıran şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin pek çok noktasında ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü, toz bulutu etrafı kapladı.

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kısa sürede kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış bazı noktalarda hayatı adeta felç etti. Fırtına nedeniyle kent merkezinde toz bulutu etkili oldu. Giderek şiddetini arttıran fırtınada ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki çok sayıda araç zarar gördü. Fırtınada çoğu vatandaş ise ayakta durmakta güçlük çekti. Fırtına, evlerin çatısında bulunan güneş enerji panellerine de zarar verdi, elektrik tellerini kopardı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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