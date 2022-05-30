Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs, tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahıs, hastanede tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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Polisler tarafından yaralı olarak ele geçirilen ve çok sayıda adli suç kaydı olduğu belirlenen Ümit Koçyiğit (32) isimli şahıs, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı. Tutuklanan saldırgan şahıs, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Mayıs Bomba 3. Sayfa Güncel Haberler

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