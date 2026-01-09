Haberler

Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör eylemi planladığı değerlendirilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonunda 9 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör eylemi planladığı değerlendirilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonunda 9 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu yapıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda yapılan operasyon çerçevesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Terör eylemi planladığı değerlendirilen örgüt üyeleri yakalandı

Operasyon sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H., I.E. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Operasyon sonucunda örgüt üyesi 5 şahıs tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan A.H., F.H., F.H., I.E. ve M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K. ve M.Y. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken K.B.K.A. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti