Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı - Haberler

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Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

Gaziantep'te KOM ekiplerinin Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne düzenlediği operasyonda rüşvet alan memur ile rüşvet veren bir kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te KOM ekiplerinin Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne düzenlediği operasyonda rüşvet alan memur ile rüşvet veren bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu düzenledi. Organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yürüten ekipler Yavuzeli Tapu Müdürlüğünde çalışan bir memurun tapu işlemlerini yapmak için vatandaşlardan menfaat temin ettiğini tespit etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Tapu Müdürlüğüne dün operasyon düzenledi. Operasyonda rüşvet alan memur ile rüşvet vermek suçundan yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Gaziantep, Rüşvet, Memur, 3. Sayfa, Haberler

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