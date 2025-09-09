Haberler

Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 13 Tabanca ve 552 Fişek Ele Geçirildi

Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca ve 552 fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 13 adet tabanca ile 552 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 13 adet tabanca, 552 adet fişek ve 14 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
