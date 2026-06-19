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Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine jandarma operasyonu: 2 sahte doktor yakalandı

Gaziantep'te ruhsatsız diş kliniğine jandarma operasyonu: 2 sahte doktor yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince ruhsatsız diş kliniğine düzenlenen operasyonda sahte doktor oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Klinikte çok sayıda diş malzemesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince ruhsatsız diş kliniğine yapılan operasyonda sahte doktor oldukları değerlendirilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız diş kliniğine operasyon yapıldı. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon çerçevesindeki aramalarda sahte doktor oldukları değerlendirilen C.B. ve D.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan C.B. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken D.B. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Klinikte yapılan aramalarda ise 377 adet diş çekiminde kullanılan muhtelif malzeme, 181 kutu diş tedavisinde kullanılan ilaç, 3 adet dişçi ünitesi, 3 kutu batikon, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen sağlık malzemeleri Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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