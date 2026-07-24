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Gaziantep'te motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Gaziantep’te refüje çarparak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te refüje çarparak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Donat idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fuat Donat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu kritik olan ve olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından Yeşikent Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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