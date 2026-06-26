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Gaziantep'te 'Polatlar' suç örgütüne dev operasyon: 20 gözaltı

Gaziantep'te 'Polatlar' suç örgütüne dev operasyon: 20 gözaltı
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Gaziantep'te 'Polatlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 28 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te, 'Polatlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik operasyon sonucunda 28 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaza el konulurken 5 şahsı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Reşat Polat' liderliğinde kurulan 'Polatlar Silahlı Suç Örgütüne' yönelik operasyon yapıldı. Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak Yönetmek ve Örgüte Üye Olmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Görevli Memura Mukavemet, Tehdit suçları kapsamında 8 örgütsel eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 25 şüpheli şahsa yönelik olarak Gaziantep merkez ve Muğla'daki operasyonda 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

20 şüpheli yakalandı, 28 milyon TL mal varlığına el konuldu

Operasyonda 25 şüpheliden 20'si yakalanırken, 6 şüpheliye ait 28 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Adreslerdeki aramalarda 8 adet tabanca, 7 adet av tüfeği ve 398 adet fişek ile muhtelif miktarlarda para, altın ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer 5 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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