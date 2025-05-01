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Gaziantep'te Patlayan Telefon Bataryası Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te Patlayan Telefon Bataryası Güvenlik Kamerasında
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Gaziantep'te bir cep telefonu tamircisi, şişen bataryayı çıkarmaya çalışırken bataryanın önce duman çıkardığını ardından patladığını bildirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tamirci, şişmiş bataryaların kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Telefon bataryası önce duman çıkardı sonra da böyle patladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tamir sırasında cep telefonu bataryası önce duman çıkardı sonra da alev alarak patladı. O anlar ise cep telefonu tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde cep telefonu tamirciliği yapan Ramazan Çelik (33), bir müşterinin getirdiği Redmi Note 11 Pro telefondaki şişmiş bataryayı çıkarmaya başladı. Çelik, dahili bataryayı telefondan çıkarmaya çalışırken batarya önce yoğun duman çıkardı sonra da patladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tamir edilmek istenen telefondaki bataryanın önce yoğun duman çıkarma ve sonrasında da patlama anları yer aldı.

"Önce bir anda duman çıkardı, bataryayı cihazdan çıkardıktan sonra da patladı"

O anları anlatan telefon tamircisi Ramazan Çelik, "Müşterimiz bataryada hafif şişme dolayısıyla telefonu bize getirmişti. Biz de bataryayı çıkarmak için hafif ısıda biraz beklettik. Sonrasında da bataryayı sökmeye çalıştığımda önce bir anda duman çıkardı. Bu sırada hemen bataryayı cihazdan çıkardık ve çıkardıktan sonra da patladı. Amatör biri olsaydı daha kötü olabilirdi. Olay sırasında parmağımda hafif bir yaralanma oldu" dedi.

"Bataryası şişmiş telefonları kullanmayın, çok büyük bir risk"

Vatandaşları şişmiş bataryalar konusunda uyaran Çelik, "Uzun süre kullanımlarda bataryalarda şişlik olabiliyor. Her cihazda bu durum olabilir. Müşterimiz hafif şişliğe rağmen telefonu kullanmaya devam etmiş. Bu konuda vatandaşları uyarmamız gerekiyor. Şişmiş bataryaları kullanmayın. Bu büyük bir risk. Telefon şarjdayken ve konuşurken de patlayabilir. Şarjdayken patlasa ciddi yangına neden olur, konuşurken patlasa ciddi yaralanmaya neden olur. Böyle bir durum varsa en yakın teknik serviste gitmek lazım. Şiştiğini bile bile cihaz kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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