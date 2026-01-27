Haberler

Gaziantep'te ticari araç alev alev yandı

Nizip ilçesinde park halindeki bir ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, olayda yaralanan olmadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde bulunan ticari bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde duran, ticari araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında kamyonette maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
