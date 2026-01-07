Haberler

Araban'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Araban'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Muratlı Mahallesi yolu ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
