Gaziantep'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
İslahiye-Hassa kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gece geç saatlerde İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hassa istikametine doğru seyir halinde olan Tayyar B. (32) yönetimindeki 03 ADS 857 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 27 AHD 241 plakalı otomobil ile çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 03 ADS 857 plakalı araçtaki sürücü Tayyar B. ve yolcu Murat G.'yi ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır Tayyar B. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer otomobil sürücüsü H.Y. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

