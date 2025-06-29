Gaziantep'te Otomobil Dere Yatağına Uçtu: Yaralı Yok

Gaziantep'te Otomobil Dere Yatağına Uçtu: Yaralı Yok
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil, virajda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasının ardından dere yatağına uçtu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Gaziantep'te bir otomobil, virajda direksiyon hakimiyeti kaybolduktan savrularak dere yatağına uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Nizip ilçesi kırsal Belkıs Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih K. idaresindeki 27 AFR 758 plakalı araç, virajda direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra dere yatağına uçtu. Bu sırada araçta bulunan sürücü Fatih K. ve Ömer K. kazadan yara almadan kurtulurken, hurda yığınına dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar.

Kaza sonrası dere yatağına uçan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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