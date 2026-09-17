Haberler

Gaziantep’te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te ’Sokaklar Güvende’ operasyonları çerçevesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 'Sokaklar Güvende' operasyonları çerçevesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Sokaklar Güvende' operasyonları çerçevesinde organize suç örgütüne ve kara para aklama suçuna yönelik operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ikamet, iş yeri ve araç kurşunlama, tefecilik, fuhşa zorlama, teşvik ve aracılık etme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve hakaret gibi suçlara yönelik olarak çok sayıda adrese Özel Hareket destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzeme ile dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Cesetleri hiç bulunamadı! Isparta'da 9 yıl önce kaybolan 2 kişinin dosyasında 'Besici Ali'ye 2 kez müebbet

Cesetleri hiç bulunamadı! O detay 9 yıllık davayı tersine çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var