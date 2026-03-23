Hemzemin geçitte öğrenci servisine tren çarptı: O anlar kamerada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitten geçen okul servisine tren çarptı. Olayda servis boş olduğu için büyük bir facia yaşanmadı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaza, İslahiye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki İslahiye-Suriye tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, bakım ve onarım yapan TCDD'ye ait M.Ş.'nin kullandığı yol bakım otosu (treni) hemzemin geçitte durmayan H.P.'nin (66) kullandığı 27 S 6781 plakalı okul servisine çarptı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrenci servisinin boş olması faciayı önlerken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
