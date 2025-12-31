Haberler

Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep'te polis tarafından yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 25 adet ruhsatsız silah ve 186 bin TL nakit para ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yapılan operasyonda 25 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bilye atar tabanca, 1 adet ruhsatsız uzi tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 350 adet fişek186 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

