Gaziantep'te Motosikletli Polislerden Suçlulara Operasyon

Gaziantep'te Motosikletli Polislerden Suçlulara Operasyon
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, durdurdukları 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, şüphe üzerine durdurdukları 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurdukları 2 şüpheliyi sorguladı. Sorgulama üzerine yağma suçundan 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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