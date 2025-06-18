Gaziantep'te Motosikletli Polislerden Suçlulara Operasyon
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, durdurdukları 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, şüphe üzerine durdurdukları 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurdukları 2 şüpheliyi sorguladı. Sorgulama üzerine yağma suçundan 25 yıl 8 ay ve 19 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa