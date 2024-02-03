Gaziantep'te motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.