Gaziantep'te Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat, kaza sonrası hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fırat'ın kurtarılamadığını belirtti. Otomobil sürücüsü ise karakola teslim oldu.

Gaziantep'te kavşakta otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 nolu sokaktaki kavşakta Gaffar Ahmet Fırat (21) yönetimindeki 27 BBP 099 plakalı motosiklet ile Yakup Servet B. idaresindeki 41 ADK 272 plakalı otomobil çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fırat'ın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü karakola teslim oldu

Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsü Yakup Servet B. ise karakola giderek polis ekiplerine teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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