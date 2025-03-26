Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Gaziantep'te Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bedirhan Özbal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Bedirhan Özbal idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması ve motosikletin savrulma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.