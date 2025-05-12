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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, A.T.A. yönetimindeki 06 RCE 03 plakalı Mercedes marka otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki 31 AJH 02 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, manavdan dönen ve evine giden motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın tedavisi devam ederken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - 3.Sayfa
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