Gaziantep'te motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'te bir motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri dostunu ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Gaziantep'te motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip Fıstık Hali girişte D 400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, aynı yönde hareket eden bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

