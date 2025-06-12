Gaziantep'te Modifiye Araç Sürücülerine Büyük Cezalar

Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar neticesinde, abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP