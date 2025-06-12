Gaziantep'te Modifiye Araç Sürücülerine Büyük Cezalar
Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplamda 221 bin 282 TL para cezası uygulandı. Emniyet, benzer uygulamaların devam edeceğini duyurdu.
Gaziantep'te kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamunun rahatını bozacak şekilde abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar neticesinde, abart egzoz kullanan, makas atan ve modifiye araç kullanan 54 sürücüye toplam 221 bin 282 TL cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa