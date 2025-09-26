Gaziantep'te Metamfetamin Operasyonu: 2 Kilo 180 Gram Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 180 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli yapılan aramalarda 2 kilo 180 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP