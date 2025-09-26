Haberler

Gaziantep'te Metamfetamin Operasyonu: 2 Kilo 180 Gram Ele Geçirildi

Gaziantep'te Metamfetamin Operasyonu: 2 Kilo 180 Gram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilo 180 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli şahıs gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 180 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli yapılan aramalarda 2 kilo 180 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.