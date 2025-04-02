Gaziantep'te Mart Ayında 852 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Mart ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 852 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mart ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 852 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi. - GAZİANTEP