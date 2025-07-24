Gaziantep'te makilik ve ormanlık alanda yangın

Gaziantep'te makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi kırsal Üçgöze Mahallesi sınırlarında bulunan makilik ve ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın bölgesine takviye olarak iki helikopter ve orman ekipleri de yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının olduğu bölgede yer yer soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP