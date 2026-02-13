Haberler

Gaziantep'te lüks restoranı kurşunlayan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te lüks restoranı kurşunlayan 2 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir lüks restoranın kurşunlanması olayında, iki kişi özel harekat destekli operasyonla yakalanarak tutuklandı. Olay, hesap tartışması sonrası gerçekleşti.

Gaziantep'te lüks restoranı kurşunlayan 2 şahıs, özel harekat destekli operasyonla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, 10 Şubat akşamı Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Bayazhan isimli lüks eğlence mekanı ve restorana hesap tartışması sonrası hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlenmiş olayda yaralanan olmazken saldırı anları güvenlik kameralarına yansımıştı.

Saldırı sonrası geniş çaplı çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şahsı, özel harekat destekli operasyonla saklandıkları adreste yakaladı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu