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Sınava girmeden dakikalar önce son kez test çözdüler

Sınava girmeden dakikalar önce son kez test çözdüler
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Gaziantep'te milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek LGS sınavı heyecanı sabah erken saatlerde başladı. Öğrenciler aileleriyle okul bahçelerine akın ederken, bazı veliler çocukları için dua etti. Sınav öncesi son kez test çözen öğrenciler de oldu.

Gaziantep'te milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Bazı öğrenciler ise sınava girmeden dakikalar önce son kez test çözdü.

Sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte okul bahçelerine akın ederken, bazı veliler çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öğrencilerden bazıları sınav başlamadan dakikalar önce son kez test çözüp notlarına göz atarken, bir öğrenci ise sınava son anda yetişerek salona girdi. Okul önlerinde heyecan ve umut dolu bekleyiş yaşanırken, veliler sınav süresince çocukları için dua ederek sonuçların hayırlı olmasını temenni etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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