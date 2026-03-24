Gaziantep'te Kuzenler Arasında Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavga: Bıçaklama Olayında Davada Gelişmeler

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mikail U.'nun ölümüyle ilgili davada katil zanlısı B.U. 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Mikail U.'nun davasında katil zanlısı B.U. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık B.U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık B.U., maktulün kendisine sürekli musallat olduğunu, olay günü kaçmak istediğini ancak aracının önünün kesildiğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilleri sanık B.U.'nun ağır tahrik altında cinayeti işlediğini savundu.

Savcılık mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve delillerin toplanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail U. (34) ile B.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U., kuzeni Mikail U.'yu kalbinden bıçakladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mikail U., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kuzen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

