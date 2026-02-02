Haberler

Gaziantep'te 'kaynak' yapan 775 sürücüye 964 bin TL ceza

Güncelleme:
Gaziantep'te travikte kural dışı şerit ihlali yapan 775 araç sürücüsüne toplam 964 bin 404 TL ceza uygulandı. Trafik denetimlerinde dron ve KGYS kameraları kullanıldı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta, trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 775 araç sürücüsüne toplam 964 bin 404 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları ise dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
