Gaziantep'te kumar operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te kumar oynatılan bir adreste yapılan aramada kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde kumar operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren ve kumar oynatılan bir adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirilirken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli ile kumar oynayan 1 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP