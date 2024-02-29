Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 150 Kişiye 963 Bin 750 TL Cezai İşlem

Güncelleme:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen 150 kişiye toplamda 963 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 32 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Gaziantep'te son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarında kumar oynadığı tespit edilen 150 şahsa 963 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayı içerisinde kumarla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 110 kumar makinesi ele geçirilirken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyon sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 150 şahsa 963 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Operasyon Gaziantep Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title