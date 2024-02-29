Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 150 Kişiye 963 Bin 750 TL Cezai İşlem

Gaziantep'te son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarında kumar oynadığı tespit edilen 150 şahsa 963 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayı içerisinde kumarla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 110 kumar makinesi ele geçirilirken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyon sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 150 şahsa 963 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP